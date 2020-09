"Ik denk dat iedereen toch een beetje schrik heeft voor de coronatest op de rustdag"

De Gendt en Hermans liggen niet zo wakker van de test op maandag. "Ik heb geen schrik, iedereen moet erdoor", zegt De Gendt.

"We staan ook geen kwartier te babbelen met het publiek, we passeren redelijk vluchtig. Maar er is altijd een risico. Morgen gaan we het weten. De dokter kent de resultaten van de testen redelijk snel."

"Neen, ik heb niet echt schrik voor die test", zegt ook Hermans. "Wij zijn allemaal gezonde mensen, als wij het oplopen dan krijgen 9 op de 10 geen symptomen. Als je in quarantaine moet, dan is dat zo. Dat is maar een klein gevaar in vergelijking met de andere gevaren in ons beroep."