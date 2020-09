Wuyts over tactiek van Jumbo-Visma: "In zwak moment moet je durven te bluffen"

Vraag 1: Heeft Jumbo-Visma zichzelf in de voet geschoten?

"Ja, dat vind ik wel. Al leek het signaal me wel van Tom Dumoulin zelf te komen. Je zag hem in beeld zijn microfoontje pakken. Ik interpreteerde dat als "het gaat niet goed met me. Ik zal hier nog een opofferingsbeurt doen". Dat had niet gemoeten."

"Je moet op een ogenblik van zwakte ook durven te bluffen. Ga dan in het wiel zitten en doe alsof er niets aan de hand is. Dan ben ik ervan overtuigd dat Dumoulin wel met de groten over de streep gekomen zou zijn. Dan was hij weer een dag verder en dan stonden ze daar nog met twee kandidaten. Nu staat hij op ruim 2 minuten. Dat is in de Tour die zich nu aandient erg veel. Dus hij heeft zichzelf uitgeschakeld."

Had je Jumbo-Visma sterker verwacht? "Een paar elementen wel. George Bennett zijn beurt was heel beperkt. Die was niet bepalend. Dumoulin werkte rechtstreeks voor Roglic en Van Aert was ook indrukwekkend. Maar Sepp Kuss paste ook veel te vroeg. Roglic zat heel snel geïsoleerd. Die zal vandaag toch met schrik gezeten hebben."

"Ook bij Ineos zag ik tal van lieden overboord gaan waarvan je verwacht dat die mee zouden kunnen. Dit gaat tot initiatieven leiden bij de tegenstand. Morgen ben ik nieuwsgierig wie het heft in handen zal nemen. Wie gaat initiatief nemen?"