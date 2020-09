Tom Dumoulin: "Ik voelde vandaag dat ik de Tour niet zou winnen"

Het was een tijd wachten op een reactie van Tom Dumoulin na de etappe, maar zijn team stuurde uiteindelijk een korte reactie de wereld in. "Ik had het zwaar op de Porte de Balès toen Wout van Aert overnam van Robert Gesink", vertelt hij.

"Ik had niet de benen om tot aan de finish met de besten mee te gaan. Ik kon er wel nog blijven aanhangen in de afdaling. Maar we zijn hier om de Tour te winnen. Dat was de bedoeling en dat zou gebeuren met Primoz Roglic of met mij. Maar ik voelde vandaag dat het niet zou lukken voor mij. Ik zat al tussen hangen en wurgen dus toen heb ik de keuze gemaakt om op kop te rijden voor Primoz."

"Dat was uiteindelijk wel te vroeg. Zo raakte hij geïsoleerd en dat willen we niet natuurlijk. Maar als ik niet op kop had gereden dan had ik er ook af gemoeten. Het was een lastige finale voor ons, maar gelukkig staat Primoz er nog goed voor."

Wat wordt zijn rol nu de komende dagen? "Ik ben weg uit het klassement. We zijn hier met het algemeen doel om de Tour te winnen. Primoz heeft heel goede kaarten en daar gaan we dus vol voor."