Thibaut Pinot valt door de mand in eerste rit in Pyreneeën

De eerste etappe in de Pyreneeën heeft meteen een groot slachtoffer bij de favorieten geëist. Voor Thibaut Pinot ging het op de eerste steile stroken van de Port de Balès meteen te snel. De Franse hoop moest lossen.

Pinot had na de Dauphiné last van zijn rug en viel in de openingsetappe in Nice ook zwaar op 3 kilometer van de finish. Tijdens de beklimming van de Port de Balès probeerde de Fransman af en toe zijn rug te ontspannen.

De kopman van Groupama-FDJ werd opgewacht door zijn ploegmaats voor een lange lijdensweg richting Loudenvielle.