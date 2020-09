Strijdvaardige Gilbert: "Pijn is een ding, vastberadenheid iets anders"

Philippe Gilbert kwam ten val in de straten van Nice tijdens de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk. Hij liep daarbij een breukje op in de linkerknie.

Exact een week later zat Gilbert al opnieuw op de fiets. "Ik ben blij hier op de Col d'Èze te zijn", vertelt Gilbert. "Ik moet toegeven dat dit niet de eenvoudigste beklimming is. Ik denk dat de pijn één ding is, maar de vastberadenheid iets anders."

"De motivatie is er, ik hoop snel terug in competitie aan te treden. Ik trok er voor het eerst opuit met de fiets, een uur en een kwartier. Ik ben hier fier op en dit is slechts een begin."