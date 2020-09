Raakt coronavirus de Tour-cols niet op? "Houd mijn hart vast voor testen op de rustdag"

De taferelen op de slotklim

"Houd mijn hart vast voor coronatesten op de rustdag"

"Het leek precies 2019 en niet 2020", vertelde Wout van Aert na de achtste rit. "Het leek alsof er niets aan de hand was. Anders is het fantastisch om door zo'n mensenzee te rijden, maar nu schrikt dat toch af. Mondmaskers zouden op zijn minst verplicht moeten worden en dat lijkt me ook haalbaar om door de politie te laten controleren."

Van Aert was niet de enige die zich vragen stelde bij de mensenmassa op de beklimming van eerste categorie. Het publiek kwam erg dicht bij de renners en zeker niet iedereen droeg een mondmasker. Team Movistar deed een oproep op Twitter: "Draag alsjeblief een mondkapje. Het heeft veel moeite gekost om het seizoen weer op te starten, we willen dat het nu nog niet moet stoppen. Doe het voor ons en voor alle renners."

Ook onder anderen Lien Crapoen en Sven Nys konden niet goed geloven wat ze zagen. "Je zal als team maar al die moeite doen om dan te zien dat de andere kant de spelregels niet volgt", schreef Nys.

Ook wielercommentator Michel Wuyts was verbaasd. "Men heeft mensen te voet de vol opgelaten en dat hebben ze blijkbaar met duizenden gedaan. Dat drummen en dat op straat gaan staan, heeft me toch doen beven. Als virologen dit zien, zullen ze zeggen: "stop". Dit is onverantwoord, vind ik. Ik ben benieuwd wat de coronatesten op de rustdag zullen opleveren. Ik houd mijn hart vast."