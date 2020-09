Port de Balès: de berg waar de derailleur van Andy Schleck haperde

In 2010 reed Andy Schleck in de gele trui tijdens de 15e rit naar Bagnères-de-Luchon. De Port de Balès was de laatste klim van de dag en de Luxemburger viel aan in de gele trui.

Maar bij die aanval haperde zijn derailleur en Schleck moest stoppen om zijn ketting weer goed te leggen. Ondertussen was Alberto Contador gaan vliegen en de Spanjaard nam ook de gele trui over van Schleck.

Dat leidde tot een relletje over de onsportiviteit van Contador. Uiteindelijk streken Schleck en Contador de plooien glad. De Spanjaard stond in Parijs op de hoogste trede van het podium, maar moest in 2012 de eindzege inleveren toen hij door het TAS een schorsing van 2 jaar kreeg voor een positieve plas.