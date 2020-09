Ook zonder "party mode" is Hamilton ongenaakbaar in kwalificaties Monza

"Wat een puinhoop." 4-voudig wereldkampioen Sebastian Vettel strooide in de kwalificaties nog wat zout in de etterende wonde van Ferrari. De Duitser kon in een hectische eerste kwalificatiesessie slechts de 17e tijd neerzetten.

Ploegmaat Charles Leclerc doorspartelde wel Q1, maar daar bleef het ook bij. De Monegask kon in Q2 een plekje bij de snelste 10 vergeten. "Meer was niet mogelijk", moest Leclerc alweer toegeven.

Het verschil met Mercedes was zo weer pijnlijk groot. Zelfs nu "party mode" verboden is, de motorinstelling waarmee vooral de Zilverpijlen hun vermogen tijdelijk stevig konden opschroeven, waren Hamilton en Bottas ongenaakbaar.

Hamilton verbeterde net als in Spa het ronderecord in Monza, maar ploegmaat Bottas snoepte het niet veel later weer af in Q2. Helaas voor de Fin tellen de tijden in Q3: Hamilton trapte nog wat harder op zijn gaspedaal in de beslissende kwalificatiesessie, goed voor zijn 7e pole in Monza én het ronderecord.

Carlos Sainz parkeert morgen zijn McLaren net achter beide Mercedessen. Max Verstappen (Red Bull) moest vrede nemen met de 5e plek.