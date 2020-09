Nations League-duel tussen Tsjechië en Schotland gaat toch door

Het nationale team had de voorbereidingen onmiddellijk stopgezet na de overwinning tegen Slovakije, omdat West Ham-middenvelder Tomas Soucek en AS Roma-Patrik Schick in contact waren gekomen.met een medewerker van het nationale team die besmet bleek te zijn met het coronavirus.

Bij Schotland hoorden ze het in Keulen donderen. "We waren even verbaasd als de UEFA toen we de tweet lazen", zei Ian Maxwell van de Schotse bond. "Na uitgebreide conversaties hebben we zekerheid gekregen dat de Nations League-match toch doorgaat."



Ook de Tsjechische bond liet van zich horen. Het team zal worden aangevuld met nieuwe spelers en medewerkers en de coronamaatregelen zullen streng worden opgevolgd.



De UEFA had afgelopen week al scenario's geschetst voor duels die te maken kregen met besmettingen met het coronavirus. Daarin staat dat een wedstrijd moet doorgaan zolang een team minstens dertien spelers beschikbaar heeft, inclusief één doelman.