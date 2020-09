Ineos-ploegleider Knaven: "Bernal is even goed als vorig jaar, misschien zelfs beter"

Heeft Team Ineos al lessen geleerd na de eerste rit door de Pyreneeën? “Dat er best hard gereden wordt", lacht de ploegleider. "De koers is natuurlijk nog niet gelopen, maar we weten nu wel beter waar iedereen staat. En we kennen de tactiek van Jumbo-Visma beter na het opofferen van Tom Dumoulin."

"We hadden wel al gezien dat Dumoulin nog niet op zijn beste niveau zat. Hij staat nu op twee minuten. Dat is einde verhaal voor het klassement. We denken dat ze deze rit wilden proberen om de gele trui te pakken. En tijdswinst te boeken. Maar dat lukte niet op het einde. Voor ons is dat prima."

Hoe zit het met zijn eigen ploeg? "Egan Bernal is goed. Hij is zeker even goed als vorig jaar, misschien wel beter. Vorig jaar had hij het ook best wel lastig in de eerste week met de eerste bergen. Maar hij werd gedurende de Tour beter, of de rest werd wat minder."

"Ook nu hopen we op een piek in de 3e week, maar dat kan je niet voorspellen in de koers. Het is voor ons vooral belangrijk dat hij nu de besten kan volgen en dat hij dan nog een paar keer het verschil kan maken. We zijn heel tevreden. Hij heeft nog geen tijd verloren en er zijn al een aantal andere klassementsrenners afgevallen.”

Ineos stuurde op de Peyresourde Carapaz achter Pogacar aan. Was dat de juiste tactiek? "Ik zat niet in de eerste auto, maar op een gegeven moment zit iedereen naar elkaar te kijken. Dus je kan Roglic nerveus blijven maken, maar als iedereen het been stijf houdt, dan pakt Pogacar al zijn tijd van gisteren terug. Dar is niemand wat mee."

Onze helpers? "Op het vlak van pure klimmers hebben we niet echt een groot arsenaal. We hebben de renners die heel goed zijn in het middengebergte, zoals

Kwiatkowski, Van Baarle en Castroviejo. Maar we missen Sivakov heel erg. Hij is op de weg terug. Hopelijk kan hij volgende week Egan Bernal wel weer bijstaan."