Fabio Silva wordt ploegmaat van Dendoncker bij Wolverhampton

Fabio Silva ondertekende een vijfjarig contract bij de club van Leander Dendoncker. Nooit eerder besteedden de Wolves zoveel geld aan een speler. Vorig jaar werd Raul Jimenez nog overgenomen van Benfica voor 30 miljoen pond.

In augustus 2019 maakte Silva zijn debuut voor FC Porto toen hij 17 jaar en 22 dagen oud was. Hij is zo de jongste speler ooit die voor Porto in competitie aantrad.

"Onze scouts hebben Fabio gevolgd sinds hij voor de U16 van Portugal speelde", zegt Wolves-voorzitter Jeff Shi. "Ze vinden hem de beste nummer negen in Europa is in zijn leeftijdscategorie."