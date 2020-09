Djokovic klaagt over "inconsistenties" in coronabeleid US Open

Alexander Zverev moest vannacht 3 uur wachten voor het licht op groen stond voor zijn match tegen Adrian Mannarino. Gezondheidsfunctionarissen twijfelden om Mannarino de baan op te sturen omdat hij in contact is geweest met zijn landgenoot Benoit Paire, die zich na een positieve coronatest heeft teruggetrokken uit het grandslamtoernooi.

"Ik ben niet blij met hoe de situatie met de Franse spelers is aangepakt", zei Djokovic. "Benoit is in quarantaine geplaatst en is uit het toernooi. Maar alle andere jongens die in nauw contact met hem stonden, kregen wel toestemming te spelen. Er zijn veel inconsistenties."

Djokovic verwijst onder meer naar Guido Pella en Hugo Dellien, die wel geweerd werden uit het ATP-toernooi van Cincinnati omdat hun kinesist positief had getest.

De nummer 1 van de wereld verklaarde dat hij de nieuwe spelersvakbond heeft opgericht om dit soort zaken aan te kaarten.