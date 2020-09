Bora-Hansgrohe: "Trentin heeft het recht om mee te doen in tussensprint"

Op de vraag of hij de actie van Trentin sportief vond, antwoordt Bauer niet echt. "Als er punten te rapen zijn, dan wil Matteo die niet laten liggen. De Tour is nog lang, er kan nog veel gebeuren en hij wil in de strijd om de groene trui blijven."

Steve Bauer, ploegleider van Trentin bij CCC, wil niets weten van samenzweringstheorieën. "Een van de doelen van Matteo in deze Tour is om mee te doen voor de groene trui, ook al wil hij vooral een etappe winnen."

En het was niet de eerste keer dat Trentin stokken in de wielen stak van Sagan. Ook in rit 2, toen beiden in de vroege vlucht zaten, vloerde Trentin Sagan bij de tussensprint.

Gisteren was veel te doen over de actie van Matteo Trentin. De Italiaan van CCC snoepte bij de tussensprint Peter Sagan de volle buit af, terwijl de ploeg van Sagan al de hele dag op kop reed om de sprinters op achterstand te zetten.

Trentin heeft ook misschien nog een kans om voor de groene trui te gaan. Het is zijn recht om mee te sprinten in die tussensprint.

"Ook Trentin heeft misschien nog een kans op groen"

Ook bij Bora-Hansgrohe hebben ze geen zin in controverse tussen Sagan en Trentin. "Het is normaal dat elke renner probeert te winnen", haalt ploegleider Enrico Poitschke zijn schouders op.

Ondanks de pech in de eindsprint deed Sagan wel een goeie zaak voor de groene trui. "Het is belangrijk om in de zware etappes punten te sprokkelen, want we hebben gezien dat Peter niet snel genoeg is om een vlakke sprint te winnen. We hopen de komende dagen toe te slaan in de lastige ritten."