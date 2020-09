Ben Hermans: "Ik voelde me zeker dat ik in top 3 zou eindigen"

Ben Hermans eindigde uiteindelijk als zesde in Loudenvielle, maar onze landgenoot had op meer gehoopt. "Ik baal een beetje", zei hij aan de finish tegen Renaat Schotte.

"Ik was heel blij dat ik in zo'n mooie vlucht zat en dat we zo veel minuten voorsprong kregen. Ik voelde me zeker dat ik in de top 3 zou eindigen en misschien kans zou maken om te winnen. Maar opeens had ik een leeg gevoel en ging het niet meer."

Op de Port de Balès spatte de kopgroep uit elkaar. "Ik ben iemand die in mijn ritme moet komen en dan kan ik sneller en sneller rijden naar het einde van de klim toe."

"Zakarin ging meteen hard en ze vielen wel stil, maar ik was ook over mijn limiet gegaan. Ik had niet mijn beste benen en dat betaal je cash in de Tour. Op de Peyresourde was het overleven en het peloton voorblijven."