"Ploegleider" Van Hooydonck: "Van Aert of Van der Poel? Doe toch maar Evenepoel"

En wat als hij ook nog Evenepoel als keuzemogelijkheid had? "Doe dan toch maar Remco Evenepoel. Voor de grote rondes heeft hij een hele grote toekomst. En als manager is de Tour of de Giro winnen toch groter dan een etappe winnen in de Tour."

Wie zou hij als manager van een ploeg in zijn team willen: Wout van Aert of Mathieu van der Poel? "Vandaag denk je meteen aan Van Aert", zegt de tweevoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen. "Maar je mag Mathieu niet onderschatten."

Het geheim van Van Hooydonck? Eddy Merckx

Edwig - "Eddy Bosberg" - van Hooydonck heeft twee knappe zeges in de Ronde van Vlaanderen op zijn palmares staan. Zowel in 1989 als in 1991 plaatste hij zijn beslissende versnelling op de Bosberg.

Vive le Vélo haalde nog eens de beelden van 1989 uit de archieven. "Een hele mooie overwinning", zegt Van Hooydonck. "Eddy Merckx kwam me zelfs aanmoedigen."

"Merckx kwam in de laatste 10 kilometer naast me rijden als chauffeur van de koersdirecteur. Hij supporterde voor mij en zette me af en toe een beetje uit de wind. Als 22-jarige is dat onvergetelijk."

Het zou niet de laatste keer zijn dat Merckx Van Hooydonck te hulp schoot. "Na het BK kreeg ik eens telefoon van Merckx. "Uw positie op de fiets is echt niet goed." Ik ben dan een paar uur naar Meise gegaan bij Merckx en heb zelfs een fiets van hem gekregen. Ik moet toegeven: mijn positie was daarna veel beter."