Wout van Aert: "Hier ben ik heel trots op, deze komt totaal onverwacht"

Wout van Aert slaagt er in deze Tour als eerste in om een 2e ritzege binnen te hengelen. "Wow! Op deze ben ik heel trots. Dit had ik vanochtend niet verwacht, deze is meer een verrassing dan mijn vorige zege."

"Ik denk dat niemand zo'n zware rit verwacht had. Het begon al met het werk van een indrukwekkend Bora-Hansgrohe. Het was de hele tijd erg technisch en op het einde kwamen er dan ook nog die waaiers bij. Ik zat de hele tijd met Primoz (Roglic) in mijn buurt."

"De sprint werd vroeg aangezet, maar ik heb het deze keer perfect getimed. Dit is een goeie dag voor onze ploeg, ook omdat enkele concurrenten voor het algemeen klassement tijd hebben verloren."