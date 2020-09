Wout van Aert: "Dit is een periode waarin alles meezit voor mij"

"Op de eerste klim ging het al zo hard, dat ik Primoz (Roglic) en Tom (Dumoulin) op sleeptouw nam om vooraan te zitten. Bovenaan lag het al in stukken en was het duidelijk dat Bora-Hansgrohe zou doorzetten. Chapeau voor het lef dat ze daar toonden."

"Niemand zag aankomen dat het zo'n oorlog zou worden. In de rit die ik vorig jaar won in Albi was het ook al hectisch in de finale, maar zo'n zotte rit heb ik nog nooit meegemaakt."

Wout van Aert slaagt er in deze Tour als eerste in om een 2e ritzege binnen te hengelen. "Dat het buitenaards was? Dat past wel, hé. Vooral dan bij mijn naam."

"Durfde risico te nemen in sprint, omdat ik al een zege binnen had"

Voor Van Aert kwam de zege dus onverwacht, maar wanneer begon hij erin te geloven? "Zodra de sprinters gelost werden. Zeker omdat de treintjes ook weg waren. Maar je moet het wel nog altijd doen. Je moet nog altijd Sagen en zo kloppen."

Alle puzzelstukjes vielen in de slotkilometer weer in elkaar. "Dit is een periode waarin alles meezit. Iedereen wist dat de wind van links kwam, maar toch kwam er nog ruimte vrij op rechts. Ik durfde het risico te nemen om daar te zitten, omdat ik die zege al binnen had."

Van Aert staat nu ook 3e in de stand voor het groen, niet eens op grote afstand van leider Peter Sagan. "Is dat zo? De mensen gaan me niet meer geloven, maar het kost te veel energie om dat er nog bij te nemen. Met groen moet je al vanaf Nice bezig zijn. 2 ritten winnen en ook nog voor de ploeg werken, dat was al zwaar genoeg."