Welles-nietesspel tussen de Messi-clan en La Liga: "Clausule is (niet) geldig"

Dat Messi Barça graag (gratis) wil verlaten is ondertussen wereldnieuws geworden. FC Barcelona en La Liga houden vast aan de afkoopsom van 700 miljoen euro die moet betaald worden wil iemand Messi overnemen.

In het kamp van Messi vallen ze uit de lucht. Vandaag stuurden ze een brief naar La Liga en Barcelona met daarin hun standpunt. "We weten niet welk contract precies is geanalyseerd en op basis waarvan de conclusie is getrokken dat de clausule nog altijd geldig is", lezen we.

"Het is een duidelijke fout van jullie kant. We verwijzen naar de clausule 8.2.3.6 in het contract tussen speler en club, waarin letterlijk gezegd wordt: "Deze schadevergoeding wordt niet toegepast wanneer de eenzijdige beëindiging van het contract door de speler ingaat na het beëindigen van het sportieve seizoen 2019/20."

In het statement laat Messi wel niet weten of hij al dan niet bij de club wil blijven. Wellicht komt daarover later vandaag meer duidelijkheid.