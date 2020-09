Waar zijn sprinters Greipel en Viviani? "Het gaat waanzinnig slecht"

André Greipel was al goed voor 11 ritzeges in de Tour de France, maar nu komt de kloeke Duitser er niet meer aan te pas. Nog geen enkele keer kon hij zijn sprint rijden. "Het is waanzinnig slecht", geeft hij onomwonden toe.

"Ik ben op dag 1 gevallen en sindsdien gaat het lastig, maar ik dacht ik dat ik er stilaan van hersteld was. Maar gisteren ging het toch weer slecht. Mijn knie is in orde, maar mijn lichaam reageert raar. Het is lastig om in de Tour te herstellen."

"Hopelijk is er vandaag beterschap. Als ik in de finale nog bij ben, ga ik het zeker proberen. Uiteraard wil ik doorgaan tot Parijs. Daarvoor ben ik hier."