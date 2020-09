Waar moet u straks naar kijken? "De 5 highlights van de Memorial"

Het programma is heel slim opgebouwd met een aanval op het uurrecord bij de vrouwen in het begin en dat bij de mannen als apotheose. Dit worden de 5 “highlights” van de avond.

20u-20.11u: finale werelduurrecord (v)

20.23u - 1.500 m (m): Jakob Ingebrigtsen valt ER aan

De jongste van de 3 Ingebrigtsen-broers is nog altijd maar 19 jaar, maar nu al 1 van de grootste sterren in de wereldatletiek. In dezelfde wedstrijd hoopt Ismaël Debjani dicht bij zijn Belgische record (3'33"70) te komen, al zal hij daarvoor moeten afrekenen met Isaac Kimeli.

20.47u - 1.000m (v): Kipyegon wil WR Memorial 1996

21.30u - finale polsstok (m): over 6 meter?

Rond 21.30u zullen we weten hoe hoog “Mondo” Duplantis gevlogen heeft met zijn polsstok. Het Zweedse fenomeen ging 2 dagen geleden over 6,07 meter in Lausanne, voor het eerst zal er in Brussel over 6 meter gesprongen worden. En misschien doet Duplantis wel een poging om het WR van 6,14 meter van Segej Boebka aan te vallen.

Ook onze landgenoot Ben Broeders is in vorm, hij wil zijn BR van 5,76 meter verbeteren.