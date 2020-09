Vandenbempt: "Was voor Barça niet slecht geweest als Messi vertrokken was"

"Messi is gebleven met de arm omgewrongen"

Als ik het interview zie, dan is het met frisse tegenzin dat Lionel Messi blijft bij FC Barcelona. Hij was klaar met de club en dat had hij ook al aan zijn huilende kinderen verteld.

Ik kan wel begrijpen wat hij zei. Ze zijn drie keer op een rij vernederd in de Champions League en hij was klaar voor een nieuwe uitdaging. "Er zijn al een paar jaar geen projecten meer in Barcelona", zei hij ook. Dat is toch zeer duidelijke taal.

Messi is ook zeer teleurgesteld over het feit dat voorzitter Josep Bartomeu zijn beloftes niet heeft gehouden. Dat hij op het einde van het seizoen niet zelf mocht kiezen of hij wilde vertrekken of niet. Het is dus met de arm omgewrongen dat hij uiteindelijk toch is gebleven.

Hij heeft Barcelona alles gegeven, maar omgekeerd is dat ook het geval. Hij wilde dan ook niet weggaan met een rechtszaak. Wat dat betreft kijken we volgend seizoen dus naar een soort verstandshuwelijk tussen Messi en wat al die jaren zijn grote liefde is geweest.

Of dat een gezonde voedingsbodem is voor een succesvol laatste jaar, dat weet ik nog zo niet.