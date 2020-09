Van Aert maakt keuze: "Als ik WK rijd, dan sla ik BK automatisch over"

Met twee ritzeges op zijn teller na zeven ritten, lijkt Wout van Aert onoverwinnelijk. "Zo voelt het eigenlijk helemaal niet", vertelde hij nog eens. "Er zijn heel veel momenten waarop ik ook afzie. Dus onoverwinnelijk is overdreven. Het is wel een beetje absurd dat alles lijkt te lukken."

Kan Wout van Aert zijn huidige vorm nog lang doortrekken? Volgens de gasten aan tafel wel. "Hij heeft tijdens corona veel kunnen rusten, dus dat kan lukken", denkt Edwig Van Hooydonck. Nathan Van Hooydonck: "Ik denk dat hij in die week na de Tour wel een keuze zal moeten maken. Alle wedstrijden rijden, dat gaat niet."

Hoe staat hij er zelf tegenover? Zal hij geen keuzes moeten maken in die drukke weken na de Tour? Op dinsdag wordt het BK gereden, donderdag volgt het WK tijdrijden en zondag het WK op de weg.

"Het parcours van het WK is helemaal veranderd en dit past me iets beter. Zwitserland stond nooit op de planning, maar nu spelen de tijdrit en de wegrit dus wel in mijn hoofd. Als ik daar ga rijden, dan sla ik het BK automatisch over. Dat is sowieso moeilijk voor de renners uit de Tour. Alles meepakken dat gaat niet."