Sporza-troeven voor rit 7: 2e voor Ewan, 2e voor Van Aert of...?

We sluiten de eerste week in de Tour af met wellicht een 4e massasprint. Caleb Ewan maakte in Sisteron grote indruk en lijkt ook nu weer kandidaat nummer 1. Tegenstand moet komen van Cees Bol, die steeds beter wordt, de regelmatige Sam Bennett of Giacomo Nizzolo, die zijn hartje nog niet kon ophalen in de Tour.

Onze joker geven we ietwat verrassend aan Wout van Aert. In de 5e rit mocht hij voor het eerst meesprinten van Jumbo-Visma en was het meteen prijs. Na die zege kondigde hij aan dat hij zich vanaf nu nog meer zou wegcijferen voor de ploeg. Laat hij deze kans dan schieten?