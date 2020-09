Raptors ontsnappen dankzij buzzer beater, Clippers walsen over Nuggets

In de play-offs van de NBA heeft titelverdediger Toronto op de valreep een nieuwe nederlaag kunnen vermijden tegen Boston, dankzij een buzzer beater van OG Anunoby. In de Western Conference bleken de Denver Nuggets geen harde noot om te kraken voor de LA Clippers.

In de halve finales in het Oosten had regerend kampioen Toronto zijn eerste twee wedstrijden tegen Boston verloren. De Raptors wilden dus koste wat het kost een nieuwe nederlaag vermijden, want een 3-0-achterstand ophalen tegen de Celtics zou bijzonder moeilijk worden. Toch was het Boston dat zijn hand uitstak naar de zege. Met minder dan een seconde te gaan leidden de Celtics met 103-101. Maar na een geweldige inworp van Kyle Lowry had OG Anunoby aan een halve seconde genoeg om nog een driepunter binnen te gooien. Eindstand: 104-103 voor Toronto. IJskonijn Anunoby reageerde bijzonder koel na zijn rake driepunter. "Ik had verwacht dat ik zou scoren. Ik shot niet om te missen, dus ik was niet verrast", sprak de lefgozer na afloop.

LA Clippers walsen over Denver Nuggets

In de Western Conference zijn de LA Clippers en de Denver Nuggets begonnen aan hun serie in de halve finales. Titelfavoriet LA was meteen op de afspraak en boekte een overtuigende overwinning: 120-97. Kawhi Leonard demonstreerde alweer zijn uitstekende play-offvorm met 29 punten voor de Clippers, die het zich konden permitteren om hun sterspeler rust te gunnen in het 4e quarter. Bij Denver was Nikola Jokic de topschutter met 15 punten.

Ja Morant is Rookie of the Year