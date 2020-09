Ploegleider Merijn Zeeman: "Het groen voor Van Aert? Geel is het hoofddoel"

Ook het WK kwam ter sprake. Bondscoach Rik Verbrugghe vertelde dat Van Aert keuzes moet maken. "Ik heb een gemiste oproep van Rik."

"Of ik advies kan geven? We zitten nu in de Tour en hebben hier belangrijke dingen te doen. Het WK is iets voor later. Dat kan nog wel even wachten."

"We spreken erover met de coaches. Of Wout een kandidaat is voor de wereldtitel? Als hij meedoet wel."