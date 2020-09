Patrick Lefevere: "Dit was een lesje in nederigheid"

"We zijn altijd de conducteurs geweest in de waaiers. Maar er is niets verloren", besloot hij.

Wie waaiers zegt, denkt doorgaans aan Deceuninck-Quick Step. Vandaag kwam de Belgische ploeg er niet aan te pas. "We hebben vandaag een lesje in nederigheid gekregen", schreef Lefevere op Twitter.

De reactie van Lefevere op Twitter:

Sam Bennett (114e): "Een goeie tactiek van Bora-Hansgrohe"

Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) reed helemaal verloren in rit 7 en moest zo zijn groene trui weer inleveren. "Ik ben teleurgesteld. Ik heb het gevoel dat ik het hele team in de steek gelaten heb. Ze hebben ongelooflijk hard gewerkt en ze hebben echt geprobeerd om de groep te doen rijden en me zo weer vooraan te brengen, maar het mocht niet zijn."

"De benen waren goed. Ik had mijn zinnen gezet op etappewinst en daarom hield ik Bora-Hansgrohe niet in de gaten in de strijd om het groen. Dat was een vergissing. Het was een goeie tactiek van Bora. Ze wilden van me af en dat is gelukt."