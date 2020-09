Officieel: Chelsea plukt Kai Havertz weg bij Leverkusen

De transfer van Kai Havertz ging al enkele maanden in de lucht. Vorige week stuurde het Duitse talent zijn kat naar de medische testen van zijn club Bayer Leverkusen en vandaag verliet hij het traningskamp van de nationale ploeg om de transfer af te ronden.

Chelsea is natuurlijk in de wolken met de komst van Havertz. "Op zijn leeftijd is Kai een van de grootste talenten", zegt directeur Marina Granovskaja. "We zijn heel blij dat zijn toekomst bij Chelsea ligt."

"Ik ben heel gelukkig", zegt Havertz zelf. "Voor zo'n grote club als Chelsea spelen is een kinderdroom die uitkomt. Ik kan niet wachten om de trainer en mijn ploegmaats te ontmoeten." Havertz zette zijn handtekening onder een contract voor 5 seizoenen, Chelsea betaalt bijna 80 miljoen euro.