Narvaez is dankzij de bonificatieseconden eindwinnaar van de Settimana Coppi e Bartali

Pascal Eenkhoorn heeft de slotrit in de Settimana Coppi e Bartali gewonnen. De Nederlander van Jumbo-Visma was de snelste in de sprint van een uitgedunde groep. Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) werd derde en is dankzij de bonificatieseconden de eindwinnaar van de Italiaanse rittenwedstrijd.