Lionel Messi blijft (tegen zijn zin) bij Barça: "Ik was klaar voor een nieuwe uitdaging"

Als zijn verbintenis met de club niet verlengd wordt in de komende maanden, dan kan Messi in juni volgend jaar sowieso wel gratis vertrekken uit Catalonië.

Barça wilde niet meewerken aan een eventuele transfer en dreigde ermee de opstapclausule van 700 miljoen euro te respecteren. De geldigheid daarvan werd door de familie Messi in twijfel getrokken: "Het is een duidelijke fout."

"Ik was klaar voor een nieuwe uitdaging"

In een lang interview met Goal.com doet Messi uit de doeken waarom hij uiteindelijk toch bij Barcelona blijft. "Toen ik thuis vertelde dat ik de club wilde verlaten, was het één groot drama. Iedereen begon te wenen. Mijn kinderen willen Barcelona niet verlaten."

"Maar ik moet mijn gevoelens even opzij zetten. Ik wil echt mee doen voor de prijzen op het hoogste niveau: de Champions League. De voorbije jaren werden we vernederd, eerst in Rome, dan in Liverpool en nu in Lissabon. Dat lag aan de basis van mijn beslissing om de club te verlaten. De 8-2 tegen Bayern was gewoon de druppel, ik dacht al langer aan een vertrek en vertelde dat vaker aan de voorzitter de voorbije maanden. Die lachte dat telkens weg."

Messi had naar eigen zeggen de belofte gekregen dat hij de club zou mogen verlaten. "Ik dacht echt dat ik de vrijheid had om te vertrekken. De voorzitter had altijd gezegd dat ik op het einde van het seizoen mocht beslissen of ik wou blijven of toch vertrekken", vertelt de Argentijnse international.

"Plots kwamen ze aandraven met het feit dat ik de clausule om de club te mogen verlaten moest activeren voor 10 juni, maar toen liep de competitie nog. Om toch te kunnen vertrekken zou een club 700 miljoen euro voor mij moeten betalen. Dat is echt onmogelijk."

"Naar de rechtbank trekken was een optie, maar dat zou ik nooit doen. Ik hou van deze club en heb er alles gekregen sinds ik hier toekwam. Barcelona is de club van mijn leven, maar ik was wel klaar voor een nieuwe uitdaging", aldus de zesvoudige Ballon d'Or-winnaar.