Kniebreuk Philippe Gilbert bevestigd door nieuwe MRI-scan

De Tour van Philippe Gilbert zat er na één dag al op. Net als heel wat andere renners kwam hij zaterdag ten val in de straten van Nice. Gilbert haalde nog de finish, maar achteraf bleek dat hij een kleine, niet verplaatste, breuk had opgelopen in zijn linkerknie.

Een minder erge vaststelling dan de kniebreuk van twee jaar geleden. Toen viel de renner in een ravijn tijdens een Touretappe. Door het teveel aan bloed en vocht rond de breuk was een volledige diagnose na Gilberts val zaterdag nog niet mogelijk, vandaar de nieuwe MRI-scan.

"Eigenlijk is er weinig nieuws", meldt Lotto Soudal. "De dokter had nu een beter zicht op de breuk, maar verder is er niets gevonden." Zondag schatte de dokter een rustpauze van 2 à 3 weken in. De Vlaamse klassiekers leken daardoor nog haalbaar, maar een uitspraak daarover wilde de ploeg niet doen.

"Hij moet nu revalideren naargelang de pijn die hij heeft", voegt het team nog toe. "Er is voorlopig nog geen enkel zicht wanneer hij opnieuw zal koersen." Maandag geven Lotto Soudal en Gilbert meer toelichting over zijn gezondheid.