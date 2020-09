Kevin De Bruyne genomineerd voor PFA Speler van het Jaar in Engeland

Samen met teamgenoot Raheem Sterling neemt Kevin De Bruyne het op tegen 4 spelers van de Engelse kampioen Liverpool. Virgil van Dijk ontving vorig jaar al de prijs en maakt opnieuw kans. Ook Trent Alexander-Arnold en Sadio Mané staan op de shortlist.

Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson werd eerder al verkozen tot Speler van het Jaar door de Engelse schrijvende pers. Het lijkt nu opnieuw een tweestrijd te worden tussen De Bruyne en hem.

Onze landgenoot greep met City dit seizoen naast de titel in de Premier League en verloor de kwartfinale in de Champions League tegen Lyon. Toch liet de middenvelder zich individueel van zijn beste kant zien. Hij evenaarde met 20 assists het record van Thierry Henry en scoorde ook 13 keer.

Eden Hazard is de enige Belg op de erelijst. Hij won in 2015 de prestigieuze prijs. Kevin De Bruyne was er in 2018 ook dichtbij. Toen werd hij tweede achter Mo Salah.