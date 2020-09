Hassan verpulvert het werelduurrecord bij de vrouwen op Memorial Van Damme

Al snel werd duidelijk dat Sifan Hassan en de Keniaanse Brigid Kosgei goed op weg waren om het oude record van Dire Tune (18.517 meter) van de tabellen te lopen. Zo legden ze de eerste 10.000 meter een halve minuut sneller dan de Ethiopische af.

Pas in de slotminuut versnelde Hassan. De wereldkampioene op de 1.500 en de 10.000 meter nam afstand van Kosgei en legde uiteindelijk 18.930 meter af. Kosgei was tweede maar werd later gediskwalifcieerd, omdat ze in de slotfase buiten de piste gegaan was.

In de achtergrond deed Nina Lauwaert een succesvolle aanval op het Belgisch record van Sigrid Vanden Brempt. Lauwaert liep in één uur 17.315 meter.