Groen, blauw, rood: licht dat meeloopt, moet voor records zorgen op Memorial

"De Wavelight is een technologische uitrusting die al 2 jaar op de meetings kan gebruikt worden. Oorspronkelijk was het idee om het publiek zo te helpen om de race beter te begrijpen, maar het helpt de atleten zelf ook enorm."

De Nederlandse ex-atleet Bram Som is betrokken bij Wavelight. "Het is een bewegend lichtsignaal rond de piste dat exact aangeeft hoe snel er gelopen moet worden om op wereldrecordschema of op eender welk ander schema te blijven", legt hij uit.

Wit, groen, blauw en rood

De mannen krijgen 3 kleuren te zien. "Het groene licht is het tempo van het wereldrecord", legt Hermens aan Abdi uit. "Iets daarvoor is er een blauw licht. Daar moeten jullie in de laatste kilometers naartoe." Abdi klonk gisteren overtuigd: "We gaan dat zeker doen. Dat moet lukken op deze harde en magische piste."

Er zijn verschllende kleuren licht. De Nederlandse Sifan Hassan en de Keniaanse Brigid Kosgei willen in 1 uur verder lopen dan de Ethiopische Dire Tune (18.517m) in 2008. "Zij moeten het witte licht in het oog houden", legt atletenmanager Jos Hermens uit. "Dat loopt 200 meter voor het WR uit".

Jos Hermens legt Abdi uit hoe het licht hen naar record kan leiden

Faith Kipyegon op 1.000m: "Licht zal me naar wereldrecord leiden"

Op de 1.000 meter voor de vrouwen gaat de Keniaanse Faith Kipyegon voor een wereldrecord. 2 weken geleden in Monaco kwam ze amper 17 honderdsten tekort. Ze aast in Brussel op revanche om de 2'28"98 van Svetlana Masterkova te verbeteren. Daarmee zou de cirkel rond zijn, want de Russin liep dat record in 1996 op de Memorial.

De 26-jarige olympische kampioene op de 1.500m, die in 2018 mama werd, is dus in goede vorm. "In Monaco was ik door de coronacrisis, die ook in Kenia woedt, niet optimaal voorbereid aan de start gekomen. Na Monaco ben ik terug naar huis in Kenia gereisd en daar heb ik de voorbije weken specifiek op snelheid getraind. Ik ben vol vertrouwen."

"Ik weet ook dat er Wavelight zal zijn, dat zal me veel helpen en naar het record leiden."

Tot slot zal het licht ook zijn dienst doen in de 1.500 meter voor mannen, waarbij de Noor Jakob Ingebrigtsen zijn 2 weken oude Europese record wil aanvallen.

In een leeg stadion beloofde toernooidirecteur Cédric Van Branteghem ook om het lawaai van de menigte te simuleren door de geluidsboxen, een dj zal ook voor het nodige ritme zorgen. (lees voort onder foto)