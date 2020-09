Ferrari-teambaas Mattia Binotto: "Ik heb in de spiegel gekeken"

Ferrari is op drift geraakt sinds een vertrouwelijke schikking met de FIA over de al dan niet illegale brandstoftoevoer. Leclerc en Vettel moeten het vooral afleggen in pure snelheid op de rechte stukken, net cruciaal in Monza.

Toch hoopt Binotto dat het beter wordt dan in Spa-Francorchamps, waar Vettel en Leclerc op de 13e en 14e plaats eindigden. Achter Kimi Räikkonen in de Alfa Romeo, met een Ferrari-motor achterin.