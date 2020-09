De Gendt animeert etappe met solo: "Heb er nooit echt in geloofd"

"Het was eigenlijk de bedoeling om de boel te controleren voor Caleb (Ewan), maar Bora reed de boel aan flarden. Zo'n snelle start kan hij niet goed, zoals wel meer sprinters. Als het te rap gaat, gaat het te rap, hé."

"Het is misschien triestig dat ik de enige van Lotto-Soudal in de kopgroep zat, maar Steff (Cras) liet zich uitzakken om voor Caleb te werken. Het is dus niet zo dat we slecht zijn."

Halverwege de etappe ging het bij De Gendt zelf dan kriebelen. "Ik heb er nooit echt in geloofd, maar als ik bij het peloton was gebleven, was ik er ook vanaf gereden wanneer het op de kant zou gaan."

"Ik had gehoopt dat ik een paar man zou meekrijgen, maar niemand had zin. Ik ben blijven rijden tot ze me terug zouden pakken en hoopte dat het na de waaieroorlog zou zijn, zodat ik de eerste slag zou overleven. Maar het was net begonnen toen ik werd ingehaald."

"Eigenlijk vond ik het helemaal niet zo'n hectische etappe. Het brak niet door de wind in het begin, maar door het hoge tempo bergop. Ik hou ook wel van zo'n snelle start. Mijn benen voelen in ieder geval steeds beter aan."