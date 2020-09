De Cauwer: "Als Van Aert 3 ritten wint en geen groen, is dat dan een probleem?"

Vraag 1: Moet Wout van Aert niet gewoon voor de groene trui gaan?

Ook het WK kan volgens De Cauwer een rol spelen in die overweging. "Hij is een van de topfavorieten. Misschien is dat ook een van de redenen waarom hij samen met zijn trainer en zijn omgeving bekijkt wanneer hij in een herstelfase kan gaan. En er dus niet elke dag vol tegenaan wil gaan. Want hij wil ook nog doorgaan tot Parijs-Roubaix."

"Van hieruit zouden we natuurlijk ja zeggen, maar ik denk dat Jumbo-Visma zegt neen", vertelt José De Cauwer. "Men heeft daar een hoger doel: de gele trui met Roglic of Dumoulin. Dus ik denk het niet."

Vraag 2: Gaat Sagan deze Tour nog de groene trui pakken?

Wie groene trui zegt, zegt ook Peter Sagan. Gaat hij nog iets laten zien? "Hij heeft vandaag toch 20 punten gemist. Hij moet het doen met een karige 21 punten. Dus het was heel veel werk voor weinig geld."

"Op een of andere manier maakt hij nu altijd de verkeerde keuze waar hij het vroeger altijd juist deed. Het heeft ook vaak te maken met niet kunnen versnellen wanneer je wel zou moeten versnellen. Er komt een kleine opening, maar je rijdt al aan 60 kilometer per uur. En je kan niet meer sneller dus dan gaat die deur weer toe."

Is er een verklaring voor deze dip bij Peter Sagan? Veel mensen wijzen naar zijn scheiding of is hij misschien gewoon verzadigd? "Het is een hele drukke periode geweest gedurende meerdere jaren. Er is nooit echt een winter geweest waarin hij er tussenuit kon. Je zag altijd filmpjes opduiken voor zijn sponsors, ook met zijn toenmalige vrouw."

"Dat is allemaal logisch want hij wordt koninklijk betaald, maar het is altijd op de rug van Peter zelf. Niemand kan hem ontlasten. Dus ik kan me voorstellen dat hij denkt: "laat me nu toch eens met rust", maar dat kan niet want hij is Peter Sagan. Moeilijk."