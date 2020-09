Bondscoach Rik Verbrugghe over WK: "Van Aert zal keuzes moeten maken"

Het WK in Imola lijkt op papier gesneden koek voor Wout van Aert, zowel de tijdrit als de wegrit. En dat allemaal enkele dagen na het BK. "Hij zal toch keuzes moeten maken", zegt bondscoach Rik Verbrugghe aan Sporza. "Je kunt niet én de Tour én het BK én de tijdrit en wegrit op het WK rijden."

"Wout is een renner die dat allemaal aankan, maar we zijn nog aan het onderhandelen welke keuze hij zal maken. Mij lijkt het verstandig om het BK te skippen en de tijd- en wegrit te rijden op het WK. Maar het is een persoonlijke keuze. Waar liggen zijn prioriteiten? Waar heeft hij de meeste kans op een medaille of een titel?"

Verbrugghe hoopt er in Imola weer bij te zijn, nadat hij op het EK naar huis was gestuurd omdat hij tegen het coronaprotocol gezondigd had. "Ik heb een goed gesprek gehad met de bond en de plooien zijn gladgestreken. Ik heb het geaccepteerd, maar ik begrijp nog altijd niet waarom de straf zo streng was. Ze steken het op corona, maar in normale omstandigheden zou er niets gebeurd zijn."