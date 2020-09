Anderlecht: "Nergens twee mensen naast elkaar in het stadion"

Vanaf volgende speeldag wordt een beperkt aantal toeschouwers opnieuw toegelaten in het Lotto Park. Na 3 wedstrijden zal Anderlecht in overleg met de gemeente en de veiligheidsdiensten beslissen of het eventueel mogelijk is om nog meer mensen binnen te laten.

"Nu hebben we gekozen voor een bubbeltje van één persoon. Dat betekent dat er nergens in het stadion twee mensen naast elkaar zullen zitten en dat de afstandsregel overal gerespecteerd wordt", vertelt Karel Van Eetvelt.

"Op deze manier komen we aan iets minder dan 1/3e van onze normale stadioncapaciteit. Het blijft natuurlijk ook mogelijk om naar het toilet te gaan en om drank of versnaperingen te halen. Maar allemaal met respect voor de maatregelen en in de juiste looprichtingen, zoals dat elders ook het geval is."

Hoe gaat het dan precies in zijn werk? "Voorlopig laten we enkel abonnementshouders toe. Zij kunnen zich inschrijven op onze website en zullen ten minste 1 op 3 wedstrijden kunnen volgen in het stadion. We willen alle abonnees een kans geven. Wanneer er na het afsluiten van de inschrijvingen nog vrije plaatsen zijn, kunnen mensen die al geweest zijn nog een keertje komen."