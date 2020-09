Anderlecht, met Vranjes, Vanden Borre en aanwinst Bundu, speelt gelijk in Leverkusen

In de lege BayArena bracht Exequiel Palacios de thuisploeg al na zes minuten op voorsprong. Mohammed Dauda hing de bordjes nog voor halfweg de eerste helft in evenwicht. In de tweede helft werd niet meer gescoord.

Coach Vincent Kompany kon uiteraard niet rekenen op de spelers die internationale verplichtingen hebben. Mede daarom droeg Ognjen Vranjes de aanvoerdersband. Afwachten of de verdediger van zijn zijspoor geraakt.

Een opsteker voor Kompany was dat Mustapha Bundu zijn eerste minuten als speler van Anderlecht kon maken. De flankaanvaller kwam begin augustus over van Aarhus uit Denemarken, maar was fysiek nog niet speelklaar.

Ook opvallend: Anthony Vanden Borre stond als wisselspeler op het wedstrijdblad. In de tweede helft mocht Vanden Borre, als centrale verdediger, ook invallen.