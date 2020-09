AA Gent verwelkomt nieuwe vleugelaanvaller Osman Bukari

De eerste interlandbreak brengt voor AA Gent een nieuwe speler. Flankaanvaller Osman Bukari ondertekende vandaag een contract bij de Buffalo's voor de komende drie seizoenen.

De voetbalcarrière van Bukari begon in zijn thuisland Ghana bij de Accra Lions. In januari 2018 werd hij uitgeleend aan de beloften van RSC Anderlecht voor een half seizoen. Daar etaleerde Bukari vooral zijn snelheid.

Later dat jaar kwam Bukari definitief naar Europa. Hij vond onderdak bij AS Trencin. Voor de Slovaakse club, waar ook Moses Simon en Wesley hun eerste stappen in Europa hebben gezet, speelde hij 66 wedstrijden. Daarin maakte hij 16 goals en gaf hij 25 assists.