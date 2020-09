Waarom was er geen vlucht? "Niemand wil daar energie aan verspillen"

De 5e rit in de Tour de France was één lange, saaie processie richting Privas. Enkel in de finale was er wat opwinding voor de wielerfans. Waarom was er niemand geïnteresseerd in de traditionele vlucht van de dag?

"Wedstrijdorganisatoren hebben veel energie gestoken in waanzinniger bergritten, maar volgens mij slaan ze hiermee de bal mis", zegt Nicholas Roche.

"Geen enkele renner wil energie verspillen aan een zelfmoordvlucht van 190 kilometer met tegenwind, waarbij de sprintersploegen je een hele dag op 2 minuten houden."

"Alle ploegen zijn rond een klassementsman opgebouwd. Het is leuk om reclame te maken voor je sponsor, maar presteren is ook belangrijk."

Roche heeft ook enkele voorstellen: "Waarom maken ze de ritten niet korter, zodat de vlucht een betere kans heeft? Je hoeft echt geen gravelstroken, kasseien of andere waanzinnige passages op te nemen. Die zorgen enkel voor meer stress voor de renners, niet noodzakelijk voor meer spektakel."

"Waarom ken je niet meer punten voor de groene trui toe bij tussensprints van vlakke etappes? Of waarom maak je geen klassement voor de vluchters? Ik weet zelf ook niet wat de zaligmakende oplossing is. Maar ik denk dat dit een moment kan zijn om de zaken te heruitvinden."