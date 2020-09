Van Avermaet: "Het was prestige om met zo'n elitegroep mee te zijn"

Zondag werd Greg Van Avermaet 4e in de etappe, vandaag doet hij met een 3e plaats een beetje beter. Nochtans had hij 's ochtends geen vluchtplannen. "Maar toen er een sterk groepje wegreed, ben ik meegesprongen."

"Het was toch wat een elitegroepje, dus dan is het ook prestige om mee te zijn. Ik stond ook nog dicht in het klassement. Je weet nooit wat er achter je gebeurt in het peloton. Misschien valt het wel stil. Er was dus toch een kans. Ik denk dat het een goeie keuze was."

"Als je de namen van die renners zag, dan wist ik dat we ver zouden geraken. Ik had gehoopt die klim van 1e categorie nog te overleven, maar die steile stukken deden mij dood. Voor de rest mag ik tevreden zijn over mijn koers. Als ik door een van de beteren geklopt word, ben ik nooit ontgoocheld."