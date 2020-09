Sarah De Bie en Wout van Aert verwachten zoontje: "Zie me nog niet als rennersmoeder"

"Ik wist dat het niet het plan was dat Wout de kopmannen Roglic en Dumoulin op de slotklim van rit 4 naar boven moest begeleiden. Hij moest ze gewoon afzetten onderaan de klim, maar het typeert hem wel. Hij laat de ploeg niet in de steek."

Sarah De Bie, mevrouw Van Aert, was vandaag te gast bij Tour of Beauty op MNM en in onze Facebook Live. "Ik heb gisteren bij vrienden van mijn ouders gekeken naar de Touretappe", vertelt De Bie. "Met hen zag ik ook de Strade Bianche en Milaan-Sanremo."

De zwangere De Bie had ook nog leuk nieuws te melden. "Wout heeft zijn genen doorgegeven. Het wordt een jongetje", verklapt ze. "Of hij ook zal wielrennen? Daar hebben we het nog niet over gehad. We gaan dat ook niet pushen. Het kindje moet doen wat het graag doet."

"Ik zie mezelf bovendien ook niet meteen als rennersmoeder", vult De Bie aan. De vele overwinningen die haar man binnenhaalt, bezorgen haar wat zenuwen. "Ik weet niet of dat gezond is voor de baby. Die moet toch een beetje rust hebben."

"Elke keer merk ik dat hij actief wordt en de stress precies wat mee beleeft", vertelt De Bie. "Ik ben dan ook blij dat ik nu in alle rust thuis de koers kan volgen. De drukte in Italië en de Dauphiné ging me niet goed af."