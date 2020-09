Roglic antwoordt vriendelijk op vraag over zijn ploegmaat Bennett... "Sam Bennett"

De Tour is een schouwtoneel en niet iedereen speelt daarin goed zijn rol. De rol van Primoz Roglic is duidelijk: Tour-favoriet voor Jumbo-Visma. Een journalist viel gisteren uit de toon: toen de man de Sloveen voor de rit iets vroeg over de winstkansen van zijn ploegmaat Sam Bennett kreeg hij toch een vriendelijk antwoord.