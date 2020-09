Remco Evenepoel pikkelt rond het zwembad: "I'll be back"

Op zaterdag 15 augustus hield elke wielerliefhebber zijn adem in: in een afdaling in de Ronde van Lombardije tuimelde Remco Evenepoel de dieperik in. Resultaat: bekken gebroken en einde seizoen.

Bijna drie weken later werkt Evenepoel volop aan zijn revalidatie. In een video op zijn Instagrampagina zie je hem thuis voorzichtig rond het zwembad pikkelen op krukken.

"Elke dag boek ik vooruitgang. Ik wandel al bijna over water", schrijft hij eronder met een smiley. Om af te sluiten met de belofte: "I'll be back (Ik kom terug)."