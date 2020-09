Premier League zegt miljoenencontract op met Chinese rechtenhouder

De samenwerking tussen beide partijen wordt vroegtijdig stopgezet omdat PPTC zijn financiële verplichtingen niet nakwam. Het contract tussen de Premier League en de Chinese streamingdienst was 523 miljoen pond (586 miljoen euro) waard.

In maart, toen de competitie werd stilgelegd, betaalden de Chinezen de schijf van 160 miljoen pond (179 miljoen euro) niet. De Premier League laat nu weten dat "het akkoord met de houder van de rechten in China is beëindigd".

Vorig seizoen staken er verschillende (politieke) incidenten de kop op met China. Staatszender CCTV weigerde bijvoorbeeld een match van Arsenal tegen Manchester City uit te zenden. Verklaringen van Mesut Ösil die het opnam voor de Oeigoeren, een islamitische minderheid in China, lagen aan de basis.

De beslissing van de Britse regering om het Chinese Huawei uit te sluiten van de ontwikkeling van 5G in Groot-Brittannië kon ook op protest rekenen. De kampioenenmatch van Liverpool tegen Chelsea werd hierdoor verplaatst naar een kleinere zender.