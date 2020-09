Opnieuw fans welkom in Lotto Park: "Overeenkomst met politie en gemeentebestuur"

"Sporting Anderlecht is samen met de politie en het gemeentebestuur overeen gekomen om opnieuw supporters toe te laten in het Lotto Park", laat paars-wit weten op de clubwebsite. Enkel abonnees zijn evenwel toegelaten.

Door de coronamaatregelen worden alle wedstrijden in de Jupiler Pro League al sinds 7 maart 2020 zonder publiek gespeeld.

"RSC Anderlecht laat voor de volgende 3 thuiswedstrijden (Cercle Brugge, KAS Eupen & OH Leuven) supporters toe. We doen dit op een voorzichtige en veilige manier. Nadien zal de club met de gemeente en veiligheidsdiensten evalueren of een verhoging van het aantal toeschouwers mogelijk is."

"We danken de burgemeester en ordediensten voor de zeer constructieve manier van samenwerken. De hele club is blij dat we onze trouwste supporters op een veilige manier mogen ontvangen in het Lotto Park", stelt Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt.

"We rekenen erop dat al onze supporters zich aan de regels houden. We willen net als zij meer supporters kunnen toelaten, maar dan moet bij deze wedstrijden alles volgens de regels verlopen, anders zal een uitbreiding niet mogelijk zijn. Beste supporters, maak er samen met onze collega's, die hard werken voor jullie, een mooi voetbalfeest van."