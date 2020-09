Narvaez wint prangend sprintje met fotofinish in Coppi e Bartali, Bagioli blijft leider

Jhonatan Narvaez heeft de derde rit in de Settimana Coppi e Bartali gewonnen. De jonge Ecuadoraan van Ineos Grenadiers was de snelste in een spannende sprint, al had hij het niet meteen zelf door. Pascal Eenkhoorn werd 2e voor Jumbo-Visma, Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) 7e.