KV Mechelen laat 5.200 toeschouwers binnen tegen KV Oostende

Om de match te kunnen bijwonen, hebben abonnees van KV Mechelen tot zondagmiddag de tijd om de voorkeur van hun bubbel van maximaal 5 mensen door te geven. Als de vraag te groot is, zal de club loten uit de doorgegeven bubbels. De abonnees die uitgeloot zijn, ontvangen hun ticket met bijhorende info in de mailbox.



Enkele vuistregels die gelden, zijn registratieplicht van alle aanwezige supporters en het verplicht dragen van mondmaskers. Het stadion wordt opgedeeld in compartimenten van telkens 400 supporters en bubbels van maximaal 5 personen. Voor elk compartiment is er een apart circulatieplan.