Kijk morgen naar de werelduurrecordpoging van Farah en Abdi: "Uiteraard is Mo de favoriet"

Abdi: "Natuurlijk is Farah de grote favoriet"

"Mo is natuurlijk de grote favoriet", voegt Abdi er weinig verrassend nog aan toe. "Hij is een echte topper. Ik wil hem morgen gewoon zo dicht mogelijk benaderen. Normaal is hij sneller dan ik. Hij is dat ook op training. In atletiek is het makkelijk om de verhoudingen tussen atleten te kennen."

"Ik ben blij dat ik opnieuw kan lopen op de piste. Het is heel mooi dat ik op de Memorial mijn terugkeer kan vieren. Ik heb hier in 2018 op een fantastische manier afscheid genomen van de piste."

Bashir Abdi (31) en Mo Farah (37) proberen morgenavond tijdens de Memorial van Damme zoveel mogelijk rondjes te lopen in één uur tijd. Voor één keer zijn het geen vrienden op de piste, maar tegenstanders. "Ik ga mijn best doen om Farah zo lang mogelijk te volgen", zegt Abdi één dag voor de race.

Mo Farah is een echte topper. Natuurlijk is hij morgen de grote favoriet.

Farah: "Het werelduurrecord betekent veel voor mij"

Viervoudig olympisch kampioen Mo Farah is gebrand op een goede prestatie morgen. "Ik heb de piste gemist", zegt de ervaren Brit.

"Als atleet waardeer je niet altijd genoeg wat je hebt. Mijn uitstapje naar het marathoncircuit kwam er omdat ik al heel veel bereikt had op de piste. Toch was het gevoel in de marathon nooit helemaal hetzelfde. Ik ben dan ook benieuwd wat ik morgen kan."

"Het uurrecord van Haile Gebresselasie (21.285 meter, op 27 juni 2007 in Ostrava, red.) betekent veel voor mij. Het is en blijft een wereldrecord. Je schrijft er geschiedenis mee door het record te pakken."

Hoe wil Farah het morgen aanpakken? "Een raceplan heb ik niet echt. Het belangrijkste is de eerste helft van de race goed doorkomen. Daarna zien we wel. Mentaal zet ik een knop uit tijdens het lopen van de rondjes op de piste. Het is gewoon lopen dan."

Het wordt morgen ook een uitzonderlijke recordpoging, tussen twee vrienden. "En dat zal zeker ook achteraf zo blijven, hoor. Ik zou het ook zonder Bashir gedaan hebben, maar het is veel mooier dat we het samen kunnen doen", zei Farah nog. "We weten van elkaar wat we kunnen."